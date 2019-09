75 ans après la Libération en septembre 1944, ce documentaire nous raconte ce moment fort de notre histoire. Réunissant les témoignages de personnalités et de vétérans, cette chronique en temps réel s’appuie sur une collection exceptionnelle d’archives inédites.

La Libération de Bruxelles en septembre 1944 est un épisode unique dans les annales de la seconde Guerre Mondiale. Les archives exceptionnelles qui composent ce film vont nous replonger dans cette période à la fois la plus noire et la plus lumineuse de notre histoire. Des témoins exceptionnels, eux-aussi, redonnent vie à ces archives. Parmi eux : Antoinette Spaak, fille du ministre belge Paul-Henri Spaak alors ministre des Affaires étrangères en exil à Londres. Mais également des résistants, vétérans de la Libération de Bruxelles.

Le 1er septembre 1944, les soldats Anglais arrivent de Douai et progressent vers Mons. Avec eux, des soldats Belges également. Le 3 septembre la Brigade Piron entre en Belgique par Rongy, premier village belge libéré. Les habitants n’en reviennent pas et découvrent une armée de Libération venue d’Angleterre. Commence alors une montée vers la capitale mêlée de liesse et de retrouvailles. A la tête de cette Brigade : le colonel Piron, devenu en quelques heures un héros. Des vétérans de la Brigade Piron, aujourd’hui presque centenaire, découvrent ces archives émouvantes pour la première fois, en même temps que nous. Des archives exceptionnelles, provenant en grande partie de Belgavox et de la Cinémathèque de la fédération Wallonie-Bruxelles.

Bruxelles 44", un documentaire écrit et réalisé par Tristan Bourlard à (re)découvrir le mercredi 4 septembre sur La Une, à 23.00