Les transformations physiques impressionnantes d’Henry Cavill pour Man of steel/Superman

En 2013, il joue Superman dans le remake "Man of steel" par Zack Snyder. Puis il reprendra ce rôle dans "Batman vs superman". Pour être toujours plus crédible il s’entraîne encore plus. Malgré la masse musculaire de sa première préparation conservée, il a dû prendre deux fois plus de muscles pour le deuxième superman. En tout, 11 mois de préparation intensive et 6 mois d’entraînement durant les tournages pour une pratique quotidienne de 2h30 de sport par jour, cinq à six jours par semaine. Des efforts physiques afin de plaire dans son costume moulant bleu et sa cape rouge.