Les stars des années 80, où sont-elles aujourd’hui ?

Et pour avoir un autre point de vue sur la vie de ces stars, il y a le film " Stars 80, la suite " qui illustre assez précisément et avec une touche d’humour savamment ajoutée, la vie de nos stars préférées des années 80, aujourd’hui.

Pour ces artistes, ces tournées qu’ils font à présent, représentent une renaissance où ils savourent leurs retours face à un public qui les adore . Et, avec le succès que rencontrent ces icônes de la musique, on peut facilement se rendre compte que la folie des années 80 n’est certainement pas partie.

Dans cet univers, on retrouve Vincent et Antoine interprétés respectivement par Richard Anconina et Patrick Timsit. Deux chanteurs qui, après une longue suite de tournées réalisées dans le plus grand des succès, commencent à être fatigués de ces voyages et souhaitent tous deux prendre des vacances bien méritées avec toute la troupe de Stars 80.

Alors qu’ils s’apprêtent à faire leur break, ils découvrent que leur comptable, Maurice, a volé la caisse avec tout le gain de leurs tournées. Ruinés avec la faillite qui les guette dangereusement, les deux amis décident, afin de retrouver leur confort, d’organiser le concert du siècle avec les plus grandes stars de France.

Retrouvez des vedettes des années 80 tels que Sabrina, Lio, Jeanne Mas, Patrick Hernandez et bien d’autres, dans cette comédie délirante sur les péripéties de ces stars des années 80 samedi 9 octobre à 22h36 sur La Une.

A lire également :