Découvrez les secrets de Tahiti au-delà des clichés

Emblèmes nationaux de la Polynésie Française, la fleur de Tiare et la perle noire de Tahiti sont les deux principaux trésors patrimoniaux de la région. Mais derrière le cliché, la 'fleur des fleurs' et la perle noire possèdent également de nombreux secrets et des fragilités dont les Tahitiens ont pleinement conscience.

Souvent victime de leur succès, de la convoitise humaine et de la pollution, la production de la fleur et de la perle est en effet en baisse et inquiète les spécialistes.

C’est sans compter sur l’incroyable énergie de leurs protecteurs qui parviennent à renouveler leur image, à diversifier les offres, à préserver un environnement le plus sain possible afin d’assurer un développement pérenne de ce qui constitue la richesse fondamentale de leur culture.

Ce film documentaire se plonge dans le sillage de la Tiare Tahiti et des perles noires dont la renommée et la beauté influencent invariablement tout un territoire.

Un documentaire tout en couleur à voir le lundi 9 septembre à 20h30. Rediffusion le 12 septembre à 22h55.

Et sur Auvio !