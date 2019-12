Les révélations de Robert Pattinson sur le tournage de “Harry Potter et la coupe de feu”

Ce volet sera marqué par le "Tournoi des trois sorciers", où Harry Potter sera sélectionné alors qu’il n’a pas l’âge légal requis ! Accusé de tricherie et mis à mal par une série d’épreuves physiques de plus en plus difficiles, ce dernier sera enfin confronté à “Celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom". Heureusement, Cedric Diggory assurera ses arrières !