De Chantal Goya à Metallica : ce qu'il ne faut pas louper sur Auvio cette semaine

Séries, films, magazines, documentaires, mais aussi info, sport et beaucoup d'autres thématiques… Auvio, c’est la plateforme qui regroupe toute l’offre audio et vidéo de la RTBF. Directs, contenu exclusif ou à revoir, des centaines de vidéos enrichissent le catalogue chaque jour ! Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons sélectionné pour vous les immanquables de la semaine. Découvrez notre sélection :

1. Le documentaire "Serge, condamné à mort" Les programmes en streaming à ne pas louper cette semaine ! - © Tous droits réservés En novembre 2005, le français Serge Atlaoui est arrêté lors d'une mission de maintenance dans une usine à Djakarta qui servait de couverture à un trafic d'ecstasy. Un an et demi plus tard, il est condamné à mort. Sa femme, Sabine, se bat pour le faire libérer. En 2015, le nom de Serge apparaît sur la prochaine liste d'exécution. Sabine jette toutes ses forces dans la bataille pour le sauver... Entre l'Indonésie et la France, la réalisatrice Christine Tournadre a filmé pendant 10 ans Sabine dans son combat pour faire libérer Serge. Grâce à cette relation de confiance construite au fil des ans, la réalisatrice a pu s'immiscer au plus près de cette descente aux enfers vécue par le condamné, sa femme et leurs proches. A voir pendant 90 jours, jusqu'au 26 janvier 2020.

2. "Le Dictateur" avec Charlie Chaplin Les programmes en streaming à ne pas louper cette semaine ! - © Tous droits réservés Grand classique du cinéma, ne manquez pas "Le Dictateur", le chef-d’œuvre aussi comique qu’engagé de Charlie Chaplin, qui aurait fêté ses 130 ans cette année ! À son retour de la guerre de 14-18, un petit barbier juif a perdu la mémoire. Après des années d’hôpital, il retrouve sa boutique dans le ghetto. Mais il découvre un monde en proie à la folie. Un dictateur hystérique, Adenoide Hynkel, son parfait sosie, sème la terreur dans le pays. Avec l’aide de sa compagne Hannah, le barbier résiste aux SS qui menacent la petite communauté. Il se retrouve rapidement acteur malgré lui de cette tragique mascarade. A voir jusqu'au 28 novembre.

3. Le documentaire "Chirurgie esthétique à la recherche du corps parfait" Les programmes en streaming à ne pas louper cette semaine ! - © Tous droits réservés Le documentaire de Sigrid Clément et Mélanie Prévôt nous plonge au cœur de la Clinique des Champs Elysées qui est l'une des plus grandes institutions de chirurgie esthétique d'Europe. Depuis, 60 ans, elle attire une clientèle française et internationale haut de gamme. Toujours à la pointe de l'innovation, elle propose des solutions pour se débarrasser de ses complexes : amincissement, rajeunissement, greffe de barbe, chirurgie implantaire... Mais comment la Clinique des Champs Elysées est-elle devenue ce temple de la beauté ? Qui sont ces médecins qui mettent en valeur le physique de leurs patients ? A voir pendant 90 jours, jusqu'au 27 janvier 2020.

4. "Le projet Blair Witch" Les programmes en streaming à ne pas louper cette semaine ! - © Affiche du film Halloween est terminé, mais on prolonge l'horreur sur Auvio avec le terrifiant "Projet Blair Witch" qui a révolutionné le genre ! Le film, présenté comme un enregistrement vidéo aux images tremblotantes et réalisé avec un tout petit budget de 60.000 dollars, a rapporté 248 millions dans le monde entier par la seule magie du bouche-à-oreille et du marketing en ligne. A voir jusqu'au 1er décembre.

5. Le documentaire "Lars Ulrich, quand ACDC rencontre Metallica" Les programmes en streaming à ne pas louper cette semaine ! - © Tous droits réservés Brian Johnson se rend à San Rafael, en Californie, pour rencontrer le batteur de Metallica, Lars Ulrich, qui lui raconte sans détours la légendaire tournée "Wherever We May Roam" de son groupe en 1991. A la fin de cette tournée, Metallica avait acquis la réputation d'être l'un des groupes de metal les plus importants et les plus durs au monde. Découvrez sans tarder ce documentaire qui vous plonge dans les coulisses du succès d'un groupe mythique. A voir jusqu'au 16 décembre.

6. Le documentaire "Indomptable Chantal Goya" FRANCE-MUSIC-SHOW-GOYA - © FRANCOIS GUILLOT - AFP Davy Crockett, Bécassine, Un lapin,... Les chansons de Chantal Goya ont marqué plusieurs générations. L'artiste française est toujours présente sur la scène avec 40 ans de carrière derrière elle. Une équipe a pu la suivre pendant qu’elle s’apprêtait à remonter sur scène, dès février 2019 à l’occasion de la reprise d’un de ses spectacles les plus célèbres "Le Soulier qui vole". Le documentaire de Sandrine Dumarais nous dévoile Chantal Goya comme nous ne l’avons jamais vue : avec une personnalité à toute épreuve, infatigable et indomptable ! A voir jusqu'au 1er décembre.

Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux contenus à ne pas louper.