Les premières réactions sur le 4e volet de Matrix commencent à fuser sur la toile

Le quatrième volet de la saga "The Matrix" commence véritablement à se faire attendre. Le nouveau film sortira sur HBO Max ainsi que dans les salles très bientôt.

Pourtant, déjà après une première projection, des commentaires ont commencé à apparaître sur Internet. On attribue ces premiers retours à un certain David Manning, cet homme chanceux aurait pu voir le film en avant-première et son avis est apparemment très mitigé… Est-ce que ce nouveau volet échouera-t-il lamentablement au box-office ? Et bien, si l’on en croit la déclaration de Manning, c’est fort possible.

Il déclare sur twitter que l’œuvre est " bizarre et captivante, drôle mais ambitieuse à l’excès ". Ce qui laisse à penser que l’œuvre partagera le public.