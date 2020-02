Les premières images de Shy’m dans la série "Profilage"

Lors d’une enquête, le commandant Rocher croise la route d’une suspecte à la personnalité explosive, Élisa Bergman. L’équipe doit composer avec cet électron libre qui ne tarde pas à s’immiscer dans l’enquête, et qui fait preuve de déductions psychologiques brillantes, même si elle insiste sur le fait qu’elle n’est pas psy ! Rocher commence à réaliser qu’Élisa a de nombreux secrets, et qu’elle n’est peut-être pas celle qu’on croit… Il l’ignore encore mais cette rencontre va changer sa vie et celle de l’équipe de la DPJ pour toujours !