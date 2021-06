Les personnalités de la RTBF ont célébré la fête des pères ce dimanche !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les posts et photos ont été originaux et diversifiés. Par exemple, Sara de Paduwa et Fanny Jandrain ont toutes les deux posté une photo de famille de leur enfance avec leur papa. Ophélie Fontana a opté pour une simple photo avec son papa accompagné d’un petit mot très touchant. Quant à Élodie de Selys de Retour aux sources et Daniela Prepeliuc, présentatrice météo sur La Une, elles ont posté deux belles photos de leur enfant accompagné du papa. Kody du Grand Cactus, lui, a posté un dessin de sa petite fille. Enfin, Joëlle Scoriels de Tout le Baz’Art et Barbara Louys de C’est du Belge ont posté une photo de leur papa en leur souhaitant une joyeuse fête des pères. Beaucoup d’amour en ce dimanche ensoleillé !