"Les Pennac - Un air de famille" : un téléfilm inédit avec Christian Rauth et sa fille Julie-Anne Roth

Père et fille à l'écran comme à la ville, Christian Rauth (Navarro) et Julie-Anne Roth (La Part du soupçon) incarnent un duo d'enquêteurs dont les relations sont particulièrement tendues. Reprochant à son père de l'avoir abandonnée, la jeune femme refuse de lui parler alors qu'il tente de se réconcilier avec elle. Mais une vieille affaire va les obliger à collaborer… Une comédie policière à découvrir le mardi 15 juin à 20h35 sur La Une et Auvio.

Surtout connu pour avoir incarné l'inspecteur René Auquelin dans la série Navarro, de 1989 à 2006, Christian Rauth (de son vrai nom Christian Roth) retrouve le badge de police dans "Les Pennac - Un air de famille". Dans ce téléfilm inédit, il incarne le Capitaine Hannibal Pennac, un homme à la retraite qui rêve de se réconcilier avec sa fille Annabelle. Capitaine de police elle aussi, la jeune femme vient d'êre mutée à Montpellier, là où son père a fait carrière. Hélas pour lui, elle préférerait mourir plutôt que de lui adresser la parole, n'ayant toujours pas digéré qu'il l'ait abandonnée lorsqu'elle avait six ans.

Une collaboration tendue

Un cold case mystérieux va les contraindre à enquêter ensemble : la mort d'Aline Durelle, disparue depuis trente ans. Alors que la justice considérait qu'elle avait été assassinée par son mari, elle innocente donc celui-ci du meurtre pour lequel il avait été condamné. Libéré, l'homme accuse maintenant Hannibal d'avoir truqué son enquête pour le faire condamner à tort. Annabelle n'a plus d'autre choix que de collaborer avec son père pour découvrir la vérité et éviter la prison au grand-père de ses enfants. Hannibal voit dans cette affaire l'occasion inespérée de se réconcilier avec sa fille…

Un polar familial plein de suspense, réalisé par Chris Nahon (Le baiser mortel du dragon), à découvrir le mardi 15 juin à 20h35 sur La Une, et en replay sur Auvio.