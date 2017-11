Les peintres au cinéma : le mélange de deux arts

Vincent Van Gogh est l’un des peintres les plus représentés au cinéma. Tout le monde connaît l'histoire de l'oreille coupée, mais on connaît moins l'histoire de sa mort. Il se serait suicidé d'un coup de pistolet dans le ventre en juillet 1890. C'est le mystère au cœur du film La passion Van Gogh qui sort cette semaine.

Cette production britannique et polonaise a recouru à une technique de cinéma novatrice. Le projet du film a été en effet de faire revivre l'œuvre et la vie du peintre en créant un film à partir de peintures animées. À cette fin, cent vingt tableaux sont choisis par la production ; les tableaux et toutes les animations qui en partent ou y aboutissent sont copiés par une équipe de soixante-huit peintres travaillant en studio à Gdańsk. Chaque seconde du film correspond à douze toiles différentes peintes à la main pour un résultat stupéfiant de beauté.