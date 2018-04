Les meilleurs moments télé de 1974

A la télé cette année 1974, on retrouve un Johnny Hallyday très touchant qui raconte sa jeunesse de… blouson noir et qui donne carrément des conseils aux jeunes. Pour le match de foot annuel des vedettes, Arsène Vaillant, Monsieur météo ou encore Roger laboureur auront en face d’eux Michel Drucker, Sim, mais surtout un brésilien, un certain Pelé !

Au salon des inventions, les trouvailles sont plus novatrices les unes que les autres, et côté people, Annie Cordy a 46 ans et est toujours montée sur ressorts, Frédéric François n’a pas une journaliste très sympathique face à lui et on peut dire que le couple Jane Birkin / Serge Gainsbourg est le couple glamour du moment.

C'est aussi l'année de toutes les libérations avec les films " Les valseuses " et " Emmanuelle " qui sont en tête du box office.