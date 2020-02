Les inoubliables Pat Morita et Ralph Macchio dans votre cycle "Karaté Kid"

Daniel (Ralph Macchio), un adolescent de 16 ans, quitte le Texas en compagnie de sa mère, pour s’installer dans une ville de Californie. Un soir, se rendant à la plage, Daniel sympathise avec les jeunes de son âge, et fait la connaissance de la ravissante Aly (Elisabeth Shue). Soudain, des motards surgissent, et l’un d’entre eux, Johnny (William Zabka), exige qu’Aly rentre avec lui. Celle-ci refuse. Daniel tente alors de s’interposer et les coups pleuvent. Le jeune homme devient ensuite le souffre-douleur de ses camarades… C’est alors qu’un vieux Japonais (Pat Morita) se porte au secours de Daniel. Fasciné par sa dextérité, il demande à son sauveur de lui enseigner son art.