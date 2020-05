Les glycines, des grimpantes élégantes

Des glycines, on en trouve de toutes les sortes et de couleurs différentes.

Toutes les glycines ne sont pas blanches. Il y a en a des bleues, bleu violacé, violettes ou vieux rose. Certaines sont parfois délicatement parfumées. Beaucoup épanouissent leurs fleurs avant l’apparition du feuillage, ce qui les rend encore plus spectaculaires.

La taille se fera à la fin de l’hiver, au mois de mars, en rabattant les lianes secondaires jusqu’au niveau de la branche principale et c’est là que les grappes vont se déployer.

Les glycines recommandées par Francis

Wisteria frutescens 'Amethyst Falls'

C’est une Américaine. Son développement est compact et elle ne dépasse pas 5 mètres de haut. Elle est parfaite pour les petits jardins. Elle fleurit plus rapidement que les autres variétés et en abondance au printemps. Si elle est taillée, elle aura une deuxième floraison en septembre. Idéale pour une pergola, une tonnelle ou une arcade.

Wisteria floribunda ‘Macrobotrys’

C’est une Japonaise. Les japonaises ont les plus longues grappes et celle-ci a les plus longues des longues, jusqu’à 70 cm. Idéale pour couvrir une façade.

Wisteria floribunda 'Kuhi Beni'

C’est aussi une Japonaise que vous trouverez aussi sous le nom de 'Lipstick', rouge à lèvres en anglais. Ses fleurs sont rosées. Idéale en arbre.