Les frères Dardenne de retour à Cannes !

En 2005, Luc et Jean-Pierre Dardenne présentent leur nouveau film, L’Enfant. Ils entrent alors dans le cercle très restreint des cinéastes doublement palmés. À leurs côtés, Alf Sjöberg, Francis Ford Coppola, Shohei Imamura, Emir Kusturica, Bille August, Michael Haneke et plus récemment Ken Loach, lui aussi en compétition cette année.

Depuis, les deux frères Wallons ont reçu le prix du scénario en 2008 pour Le Silence de Lorna. Ils ratent de peu la troisième palme en 2011 mais reçoivent le grand prix du festival, avec Le gamin au vélo. 2019 marquera peut-être l’histoire avec la possibilité d’une troisième palme d’or pour Le jeune Ahmed. Réponse le 25 mai.