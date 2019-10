"Les françaises au lit", un documentaire libérateur, divertissant et instructif

Ce film documentaire dresse un état des lieux, ludique et surprenant, de la sexualité des femmes. Peut-on, aujourd'hui, en parler librement avec elles ? Pour le savoir, la réalisatrice est allée à leur rencontre avec une question : que font les françaises au lit ?

Un road movie documentaire libérateur, divertissant et instructif sur les routes du plaisir et du désir féminins à travers l'Hexagone.

Une vingtaine de femmes, célibataires, mères de famille, retraitées ont accepté de parler librement de leur sexualité dans un van transformé en studio qui a sillonné l'Hexagone.

En répondant à un questionnaire sous forme de jeux, Danielle (78 ans), Elody (40 ans), Alix (19 ans) et les autres confient leurs pratiques sexuelles, leurs fantasmes, leurs désirs, les interdits. Et avec elles, les tabous s'envolent lorsqu'elles abordent les préliminaires, la masturbation (plutôt régulière), l'orgasme plutôt clitoridien, le cunnilingus qu'elles adorent, ce point G que certaines n'ont pas trouvé, les positions et la taille du sexe masculin idéales ou pas, le nombre de leurs partenaires (jusqu'à 70 pour cette trentenaire).

Une odyssée du sexe racontée par les femmes, commentée par des expertes et réalisée par Eloise Malet à découvrir le mardi 21 octobre dès 20h30 sur La Deux.