"Les français au lit" sans tabous ni complexes!

Après le documentaire "Les Françaises au lit", place aux Français! "Les français au lit" vous emmène dans un road-movie libérateur, divertissant et instructif sur les routes du plaisir et du désir masculins à travers l'Hexagone.

Vantards ou timides, à quoi rêvent les hommes ? Qu'aiment-ils vraiment ? Ce film dresse un état des lieux, ludique et surprenant, de la sexualité des hommes. Peut-on, aujourd'hui, en parler librement avec eux en évitant les clichés ?

Qu’il soit en couple, célibataire, libertin, ancien moine ou même vierge, chaque homme possède une sexualité qui lui est propre.

Les témoignages des hommes interrogés reflètent une évolution dans la façon dont ils envisagent leur sexualité. Ils parlent, tantôt avec timidité, tantôt avec aisance, de libération sexuelle et de la découverte de leur corps. La sexualité masculine phallocentrée n’existe plus, ils assument leur curiosité et essaient d’oublier le formatage sexuel que la société leur a imposé.

Sans tabous, ils abordent la masturbation, le nombre de rapports, la différence entre orgasme éjaculatoire et prostatique mais aussi leurs petites baisses de régimes et leurs réactions quand elles se produisent. On découvre un panel d’hommes avec des expériences singulières qui incarnent la diversité de la sexualité masculine. Commenté par des experts, ce documentaire brise le concept de normalité sexuelle et dépeint une société masculine curieuse et prête à se réapproprier son plaisir.

Pour le savoir, la réalisatrice Eloïse Malet est allée à leur rencontre avec une question : que font les Français au lit ? A voir sur La Deux le mardi 12 novembre à 20h30.