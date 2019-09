Les fachos vont-ils vraiment conquérir l'Amérique ?

Les suprémacistes blancs manifestent désormais à visages découverts aux Etats-Unis. Disséminés, confidentiels, des groupuscules commencent à se fédérer. C'est la première fois depuis la fin des années cinquante. Certains observateurs font directement le lien entre cette résurgence des manifestations racistes et l'avènement à la présidence américaine de Donald Trump.

Les suprémacistes sont passés maîtres dans l'utilisation des réseaux sociaux qui leur offrent une chambre d'écho universelle et, surtout, gratuite. Ils recrutent leurs partisans parmi les laissés pour compte du rêve américain en soignant leur image. Jusqu'où iront-ils et avec quels soutiens ? Quel est leur poids face à l'Amérique ouverte et multiculturelle ? Un documentaire qui interpelle en cassant certains clichés et en mettant l'accent sur un slogan qui continue à faire florès : America First !

A voir le mardi 17 septembre à 20h30 sur la Deux. Rediffusion le 22/09 - 23h30