"Les enquêtes de Vera" de retour avec une saison 9 inédite !

La série anglaise revient avec une nouvelle saison de 4 épisodes portée par Brenda Blethyn dans le rôle de l’inspectrice-chef, une héroïne atypique mais attachante qui n’a pas son pareil pour mener ses enquêtes !

Avec son imper et son chapeau vissé sur la tête, l’inspectrice-chef Vera Stanhope ne passe pas inaperçue ! Héroïne atypique mais attachante, elle aime diriger son monde et ses investigations comme bon lui semble. Si elle est un peu bourrue, sa loyauté et son acharnement à rendre justice en font une policière hors pair.

Forte de son succès, l’inspectrice-chef incarnée par Blenda Blethyn, qui n’a plus aucun secret pour vous, est à nouveau appelée à résoudre des affaires de meurtres… Découvrez la 9e saison inédite des "Enquêtes de Vera" dès le samedi 19 octobre à 20h55 sur La Une.

Carton à l’international !

Saviez-vous que la série était l’adaptation des romans policiers éponymes d’Ann Cleeves dont la collection est parue à la fin des années 90 ? Et la recette fonctionne ! "Les enquêtes de Vera" a fait un véritable carton en Grande-Bretagne, en France et bien sûr en Belgique. Après "L’Arme fatale", "Broadchurch", "Esprits criminels" et "Greys Anatomy", la fiction britannique fait partie des séries les plus regardées sur les chaînes françaises en 2017 selon les informations du site spécialisé Allociné.

3 images Les enquêtes de Vera. © Helen Williams

Ce qui vous attend dans la première enquête

Le corps de Joanne Caswell est retrouvé dans une décharge. L’inspecteur Vera Stanhope découvre que Joanne était une étudiante prometteuse en psychologie légale, et une jeune femme qui semblait mener une vie parfaite malgré les problèmes relationnels qu’elle entretenait avec ses parents…

"Angle mort" est le premier des 4 épisodes à suivre dès le samedi 19 octobre sur La Une.

3 images Les enquêtes de Vera. © Helen Williams