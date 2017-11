Les enfants acteurs : des talents à suivre de près

Les enfants ont toujours été représentés au cinéma et ce dès son origine. De Jean-Pierre Léaud hier à Natalie Portman aujourd'hui, il est pertinent d'explorer les représentations filmiques de l’enfance et de l’adolescence. On peut souligner notamment l’importance des œuvres de Steven Spielberg et de Jacques Doillon, dont les innovations en matière de direction d’acteur ont permis à l’enfant d’accéder à une qualité et une complexité de jeu exceptionnelles. Si parfois ils sont accompagnés par leurs parents, un coach enfant est souvent requis en amont du film et sur le tournage afin de permettre à l'enfant d'être encadré et aidé. Dans l'incertitude et la complexité du monde artistique, certains enfants ne feront qu'un film d'autres auront la volonté ou la chance de poursuivre une carrière internationale. Ce qui est sûr c'est que les enfants ont leur place dans une réalité des rapports humains que le cinéma tend à questionner. Tellement ciné s'est intéressé au phénomène dans un dossier spécial à visionner ci-dessous !