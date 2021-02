Les cinq rôles incontournables de Dwayne “The Rock” Johnson

Avant d’être l’acteur le mieux payé d’Hollywood (87,5 millions en 2020 selon Forbes), Dwayne Johnson était un sportif de haut niveau. Issu d’une lignée de catcheurs professionnels, il a été défenseur dans une équipe de football américain à l’université avant d’intégrer la WWF en tant que catcheur. Grâce à ses impressionnantes victoires sur le ring, l’acteur devient une star du petit écran. Sa notoriété et son charisme lui ouvrent les portes de la publicité et des séries télévisées pour ensuite atteindre le sommet : le cinéma. Vous pourrez retrouver ses talents d’acteur dans Jumanji : Bienvenue dans la jungle ce lundi 15 février à 20h35 sur La Une. À cette occasion, on vous propose de revenir sur cinq rôles incontournables qui ont fait de The Rock, un poids lourd du box office.

“Jumanji : Bienvenue dans la jungle”

Dans Jumanji : Bienvenue dans la jungle, Dwayne Johnson incarne Spencer, un adolescent coincé dans le corps d’un personnage du jeu vidéo Jumanji. Spencer et trois autres lycéens vont devoir se battre pour remporter la partie et retrouver le monde réel. Cette revisite du classique Jumanji de 1995 permet à The Rock de briller avec humour et légèreté. Pourtant loin de ses standards de films d’action, l’acteur relève le défi et convainc les critiques et le public. Jumanji : Bienvenue dans la jungle fait un carton et récolte plus de 950 millions de dollars de recettes dans le monde entier. Trois films suivront ce volet et seront eux aussi des succès. Le quatrième opus Jungle Cruise est attendu pour 2021. Retrouvez Jumanji : Bienvenue dans la Jungle, le 15 février à 20h35 sur La Une.

“Le Retour de la Momie”

Dans Le Retour de la Momie, Le Roi Scorpion (Dwayne Johnson) ressuscite de sa damnation des siècles plus tard et lève une armée pour anéantir la planète. C’est avec ce rôle qu’en 2001, Johnson fait sa première apparition sur le grand écran. Jugé convaincant en tant qu’acteur par la production, celle-ci fait de The Rock le personnage principal d’un long-métrage. Le comédien est de retour dans la peau du Roi Scorpion en 2002 pour le film éponyme. Ces deux films marquent alors le début d’une nouvelle vie pour Johnson, qui abandonne sa carrière de catcheur au profit du septième art.

“Fast and Furious 5”

Dans ce cinquième opus de Fast and Furious, The Rock est Luke Hobbs, un agent fédéral impitoyable chargé de coffrer Dom Toretto (Vin Diesel) et ses acolytes. Hobbs et son équipe vont alors tout faire pour traquer et embarquer ces fugitifs retirés à Rio. Avec ce blockbuster, l’acteur devient un incontournable du box office. Il incarnera l’agent Luke Hobbs pour les quatre autres films qui suivront, le comédien est même annoncé pour le prochain volet qui sortira en 2021. Preuve que le charme Johnson continue de frapper !

“Ballers”

Dans la série Ballers, l’acteur interprète le personnage principal, Spencer Strasmore, un ex-footballeur professionnel à la retraite, reconverti en agent de jeunes footballeurs. Un milieu intense où la compétition fait rage autant dans la vie que sur le terrain. Grâce à la série Ballers, The Rock retourne à ses premiers amours : le football américain, mais cette fois sans risques de commotion. Il est en pleine forme et cela se voit, le comédien crève le petit écran et incarne Spencer pendant quatre ans. Cinq saisons au total pour cette série HBO au cœur du monde fermé du football et des impressionnants costumes de Strasmore alias Johnson.

“Agents presque Secrets”

Dans Agents presque Secrets, Bob Stone (Dwayne Johnson) est un ancien geek souffre-douleur devenu agent d’élite à la CIA. De retour dans la ville où il a grandi pour se rendre à une réunion des anciens élèves, Stone embarque l’ancienne star du lycée (jouée par Kevin Hart), dans une affaire top secrète très risquée. Reconnu pour ses films d’action, Johnson convainc tout autant le public et l’industrie dans le registre de la comédie. Son sens de l’autodérision apprécié dans le milieu fait de The Rock un comédien hors norme qui aime ne pas se prendre trop au sérieux.

Ne manquez pas Jumanji : Bienvenue dans la Jungle, ce 15 février à 20h35 sur La Une.