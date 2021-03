"Les Chatouilles" : un film coup-de-poing qui dénonce la pédophilie et ses ravages

Écrit et réalisé par la comédienne Andréa Bescond et le metteur en scène Eric Métayer, Les Chatouilles brise le silence autour de la pédophilie avec colère, émotion et poésie. À voir le 15 mars à 20h35 sur La Une et Auvio

Bien avant Vanessa Springora et son livre choc Le Consentement, avant les révélations d’Adèle Haenel sur Christophe Ruggia et celles de Camille Kouchner dans son ouvrage La Familia Grande, Andréa Bescond poussait un cri de rage contre la pédophilie. D’abord dans son seule-en-scène autobiographique Les Chatouilles ou la Danse de la colère, Molière du meilleur "seule en scène" en 2016. Et puis en 2018 dans son adaptation cinématographique, Les Chatouilles, qu’elle co-réalise avec son compagnon Eric Metayer.

On y fait la connaissance d’Odette, une fillette de 9 ans qui rêve de devenir danseuse professionnelle. Devenue adulte, Odette danse toujours, mais avec colère, et noie sa fureur dans l’alcool et la drogue. Un jour, elle pousse la porte d’une psychologue à qui elle révèle son terrible secret : petite, elle était violée par Gilbert, l’un des meilleurs amis de ses parents. S’ensuit une longue psychothérapie sur plusieurs années qui ira puiser dans ses souvenirs pour amener Odette sur le chemin de la résilience.