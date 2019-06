Les bordelais d'Odezenne vous donne rendez-vous ce 19 juin pour un showcase Décibels! Inscrivez-vous!

Pour beaucoup, Odezenne est difficile à classer... Parmi les certitudes, c'est un groupe de musique français originaire de Bordeaux. Pour leur univers musical, on est plus partagé. Même si certains estiment qu'il est dominé par le rap, Odezenne c'est bien plus que cela... On y retrouve aussi de l'electro, du rock alternatif, de la chanson française et même du jazz.

Formé autour de Alix, Jacques et Mattia, des amis d'enfance, le groupe compte aujourd'hui 4 albums studio, le dernier "Au Baccara" est qualifié par le groupe comme leur meilleur...