Les anecdotes croustillantes et secrets de tournage du film “Au revoir là-haut”

1. Bouli Lanners a fait un faux plan

2. Emilie Dequenne a cru que c’était blague

Emilie Dequenne , personnage clef du film qui joue la sœur du jeune Péricourt, a expliqué à l’AFP comment elle fut associée à l’aventure : "J’ai reçu un SMS d’Albert, très factuel, et j’ai d’abord cru à une blague tellement il était poli et presque scolaire". Heureusement, leurs rapports se sont détendus depuis.

3. Treize versions avant de se lancer

4. Nahuel Pérez Biscayart investi à 100%

L’acteur Nahuel Pérez Biscayart, révélé à Cannes par "120 battements par minute", s’est énormément documenté sur l’entre-deux-guerres et sur les “gueules cassées” afin de pouvoir interpréter Edouard Péricourt. Il a également suivi des cours de dessins, de piano et de danse, et il a écouté la voix de patients opérés du larynx et des cordes vocales pour assimiler leur diction particulière. En d’autres termes : il était à fond dedans.