Les 75 ans de la libération d’Auschwitz

Le 27 janvier, le monde rendra hommage aux victimes et aux survivants des camps. Une délégation d’une centaine de survivants d’Auschwitz et de l’Holocauste, originaires des différents pays d’Europe, des Etats Unis, du Canada, d’Israël ou encore d’Australie et prendront part à la commémoration du 75e anniversaire. Leurs paroles et témoignages seront entendus à travers le monde. Ils seront rejoints par de nombreux dirigeants et représentants internationaux pour ensemble rendre hommage aux victimes.