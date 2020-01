Léonardo DiCaprio dans un de ses meilleurs rôles “Blood Diamond”

En Sierra Leone, un contrebandier, spécialisé dans le trafic de diamants servant à financer la guerre civile, fait la connaissance d’un pêcheur, dont le fils a été enrôlé dans l’armée rebelle. Arraché à sa famille et forcé de travailler dans les mines diamantifères, ce dernier a trouvé – et caché – un diamant rose extrêmement rare et précieux. Accompagnés de Maddy Bowen, une journaliste idéaliste, les deux hommes s’embarquent pour un dangereux voyage en territoire rebelle pour récupérer le fameux caillou. Leur odyssée se révèle pleine de dangers et de surprises au fur et à mesure de leur avancée dans l’inconnu…