"Lego Ninjago" : un film d’animation pour les grands enfants

Certaines blagues toucheront plutôt les enfants mais les adultes y trouveront aussi leur compte explique le producteur Chris Mackay :

On a écrit le film pour l’enfant qui sommeille en chacun de nous. Ça a peut-être l’air d’un cliché mais c’est vraiment ça : on essaye de saisir l’imagination débordante et les idées folles qu’on avait quand on était gamins. C’est aussi un hommage aux productions des frères Shaw et aux films de monstres, et les fans y trouveront de nombreuses références.