Le traditionnel Concert du Nouvel An sera diffusé en direct sur la Une, le JT reporté

Ce mercredi 1er janvier à 11h15, retrouvez l’incontournable concert de Nouvel An de l’Orchestre philharmonique de Vienne sur la Une. Pour l’occasion, votre JT de 13h aura exceptionnellement lieu à 13h50. Le concert sera rediffusé sur la Trois en soirée, à 21h05.

Le traditionnel Concert de Nouvel An de l’Orchestre philharmonique de Vienne (OPV) aura lieu le 1er janvier 2020 au Musikverein de Vienne. C’est à Andris Nelsons, directeur musical de l’Orchestre symphonique de Boston et chef permanent de l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, qu’il revient cette année de diriger l’orchestre. Il entretient un partenariat musical avec l’orchestre depuis 2010, mais c’est la première fois qu’il est invité à diriger le prestigieux concert de Nouvel An. Comme chaque année, l’OPV interprétera magistralement des chefs-d’œuvre de l’opérette, ainsi que de la musique plus légère.