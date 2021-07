Le Tour de France : de retour sur le terrain ! Suivez l’évènement sur les médias de la RTBF

Après une édition confinée en 2020, notre équipe d’experts est de retour sur le terrain pour commenter en direct ce 108e Tour de France. Rodrigo Beenkens , Samuel Grulois, Cyril Saugrain, Lise Burion, David Houdret et toute l’équipe technique du Tour sont sur le pont pour partager l’effervescence qui se vit dans les villages éphémères de chaque étape.

La course en images sera à suivre chaque jour en direct, en télévision sur La Une, TIPIK, et sur Auvio avec les commentaires de Rodrigo BEENKENS et Cyril SAUGRAIN. Retrouvez également tout le contenu du Tour de France en replay sur Auvio !