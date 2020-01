Le tirage au sort de l’Eurovision 2020 est connu

Cette année, place au célèbre groupe belge Hooverphonic pour représenter notre pays. Quelque part entre le trip hop et le pop, ce groupe a cherché et trouvé au fil de ses 25 ans de carrière, un son caractéristique et instantanément reconnaissable. Alex Callier (producteur/auteur-compositeur) et Raymond Geerts (guitariste) pionnier du groupe, ont eu le plaisir de jouer avec des artistes divers et extrêmement talentueux. Gagnante de The Voice Flandre en 2017, Luka Cruysberghs est la nouvelle chanteuse officielle du groupe depuis 2018.