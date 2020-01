Winston Churchill, un géant dans le siècle

Patrick Weber vous emmène dans "Le temps d'une histoire" sur les traces de ce géant du siècle passé: Winston Churchill.

Sauveur de l'Europe, héraut de la civilisation se dressant face à la barbarie nazie, chef de guerre infatigable et pugnace, amateur de cigares et de bons mots, buveur exceptionnel, toujours imbibé, jamais ivre, prix Nobel de littérature, peintre à ses heures, dont les accès de mélancolie dessinent une personnalité d'artiste tourmenté, oscillant entre euphorie et dépression, Winston Churchill incarne la multiplicité.

Derrière les discours célèbres et le foisonnement médiatique de l’homme d’Etat, nous traversons le siècle dans les coulisses d’une destinée exceptionnelle, pour saisir toute la vérité de l’un des plus grands hommes politiques d’Europe. Minutieusement remasterisées, le film se nourrit d’archives visuelles et sonores et d’une riche correspondance , pour présenter un éclairage complet sur l’homme privé et public.

Un documentaire de David Korn-Brzoza à voir dans "Le temps d'une histoire" ce samedi 25 janvier à 22h40 sur La Une.