Un docu-fiction exceptionnel sur Notre-Dame de Paris, raconté par Sophie Marceau

Patrick Weber propose dans "Le temps d'une Histoire" de revenir au mois d'avril dernier quand le monde entier, abasourdi, a cru pendant de longues heures que Notre-Dame de Paris, la plus célèbre des cathédrales, allait disparaître dans un incendie. Celle que l’on pensait éternelle est soudainement apparue vulnérable, fragile. Si cette épreuve a été l’une des plus effroyables de l’histoire de Notre-Dame de Paris, c’est cependant loin d’être la seule. Qui sait combien de fois, en plus de huit cents ans, elle a failli disparaître pour se relever à chaque fois ?

Le documentaire Notre-Dame de Paris, l’épreuve des siècles a fait le choix de la prosopopée : c’est la cathédrale elle-même qui, incarnée par la voix de Sophie Marceau, revient sur son histoire.

Cette histoire embrasse une période de plus de 850 ans qui commence avec la vision créatrice d’un homme, Maurice de Sully, et va jusqu’à l’incendie du 15 avril 2019. À travers le récit de l’édification de la cathédrale et des épreuves qu’elle a traversées, c’est aussi l’histoire d’une ville, Paris, que l’on raconte et celle d’un pays. On retrouve des personnages historiques qui ont marqué l’histoire de France : l’évêque Maurice de Sully, Louis VII, Saint Louis, Victor Hugo, Viollet-Le-Duc…

Mais cette épopée est aussi celle des bâtisseurs anonymes sans lesquels il n’y aurait pas eu de cathédrale : tailleurs de pierre, forgerons, verriers, couvreurs… Ce documentaire a été écrit et réalisé dans le souci de la plus grande rigueur historique : il est le fruit d’une étroite collaboration longue de trois ans avec les historiens et spécialistes de référence sur le sujet.

L’animation 3D offre des possibilités exaltantes en termes de réalisation. Au fil du récit, elle permet de restituer les différentes étapes de la construction du monument, de mettre en scène des séquences centrées sur l’architecture de l’édifice et d’en dévoiler les secrets. Le spectateur découvre une cathédrale vivante, qui n’a cessé de se métamorphoser : peinte, inondée, embellie, en ruines, restaurée… Tout, sauf figée dans le temps ! Notre-Dame de Paris, l’épreuve des siècles a recours à la Motion Capture, une technique qui consiste à enregistrer toutes les nuances du jeu des acteurs pour ensuite les transférer sur des personnages virtuels. Son utilisation est quasi inédite dans le monde du docu-fiction. Elle place la fiction au centre du documentaire et confère à celui-ci une puissance narrative rare.

Le docu-fiction "Notre-Dame de Paris, l’Épreuve des Siècles" raconte cette incroyable d’épopée. C’est la cathédrale elle-même, incarnée par la voix de Sophie Marceau, qui revient sur sa tumultueuse histoire grâce aux prodiges de l’animation 3D. A voir absolument le vendredi 13 décembre à 22h50 sur La Une !