Le Sentier des Planètes et les balades sonores pour découvrir Saint-Vith autrement

Voici 2 façons singulières de découvrir les Cantons de l'Est : le Sentier des Planètes et les balades sonores !

Le Sentier des Planètes est une représentation du système solaire à l’échelle humaine, pour que chacun puisse visualiser facilement les tailles et distances surprenantes. Le Soleil et chaque planète y sont représentés sur des panneaux, avec respect de l’échelle des distances et des tailles. Avec cette balade, les particularités de chacune des planètes n’auront plus de secret pour vous.

Le Soleil et chaque planète y sont représentés sur des panneaux, avec respect de l’échelle des distances et des tailles. - © Tous droits réservés

LES BALADES SONORES !

Pour découvrir la région de Saint-Vith et Amblève, la simple location d‘un iPod ou le téléchargement d‘une application gratuite pour votre Smartphone suffisent ! - © Tous droits réservés

Les Circuits sonores - St.Vith et Amel

Pour découvrir la région de Saint-Vith et Amblève, la simple location d‘un iPod ou le téléchargement d‘une application gratuite pour votre Smartphone suffisent ! Des accessoires modernes et ludiques pour découvrir les Cantons de l’Est. Chaque arrêt sonore vous raconte avec plein de détails, d’imagination et d’humour les caractéristiques de la région.

Créé par des habitants de la région, le circuit sonore raconte leur vécu et leur savoir. Une façon originale et instructive de visiter Saint-Vith ! Saint-Vith est marquée par l’histoire. La ville a été presque entièrement détruite lors de la seconde guerre mondiale. Le bombardement et l’instinct de survie de ses habitants vous sont dévoilés. A Recht, vous êtes plongé dans le monde de la pierre bleue ; à Rodt, vous avez un rendez-vous avec un ancêtre: un hêtre qui parle ! Et l’Amblève, une rivière qui a connu sa ruée vers l’or…

Il suffit de télécharger une brochure gratuite via le site : https://www.ostbelgien.eu/fr/fiche/soundcircuit/lauschtour-02-st-vith-amel#dmdtab=oax-tab1

Stations d’emprunt des iPods:

Tourist-Info Burg-Reuland

KulturhausBurg-Reuland 135 4790 Burg-Reuland

T: +32/80/32 91 31

www.reuland-ouren.be

Tourist-Info St.Vith

Hauptstr. 43 4780 St.Vith

T: +32/80/28 01 30

www.st.vith.be

Tourist-Info Bütgenbach

Marktplatz 13 A 4750 Bütgenbach

T: +32/80/86 47 23

www.butgenbach.info