Le retour de Lorie dans “Demain nous appartient” ?

Dans une interview accordée à Télé-Loisirs, la chanteuse de Ta meilleure amie, révèle avoir très envie de réintégrer la série. "Avec la production, on va se refaire un petit point en début d’année. On s’était dit qu’on ferait une petite pause d’un an, mais ça dépend aussi des arcs qu’ils développent et de mes projets personnels. Si je ne reviens pas dès avril, ce sera pour plus tard” a-t-elle déclarée. Que ces fans se rassurent “l’histoire entre Demain nous appartient et moi n’est pas terminée." nous dit-elle.