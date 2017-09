Le Redoutable : Godard en 24 images par seconde

Adulé ou détesté, Jean-Luc Godard ne laisse personne indifférent. Et surtout pas Michel Hazanavicius qui lui consacre un film avec Louis Garrel dans le rôle du réalisateur aux lunettes en verre fumé. Tellement Ciné a profité de la sortie de Le Redoutable pour s'intéresser à Godard et à son style particulier à travers des interviews de Michel Hazanavicius et du spécialiste Louis Danvers.