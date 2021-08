Le programme de folie sur Tipik en cette rentrée, ca se passe ici !

Les mini-séries :

"Tchernobyl", cette minie série de Craig Mazin, vous fait vivre la pire catastrophe de l’histoire, lors de la terrible explosion d’une centrale nucléaire à Tchernobyl dans les années 80.

"The undoing" : la minie série à voir absolument avec Hugh Grant et Nicole Kidman en casting, on ne peut que s’attendre à de l’excellence. Et c’est le cas, cette série qui rallie intrigue et suspense nous tient en haleine du début à la fin.

Grace, psychiatre réputée, a pour ainsi dire une vie parfaite avec Jonathan Fraser, oncologue pédiatrique reconnu, jusqu’à ce que tout bascule lorsqu’Elena Alves, une femme de son quartier, se fasse sauvagement assassiner au même moment où Jonathan disparaît…

Les Nouveautés séries :

"Baraki" : La nouvelle Série Belge événement de Tipik ! Son humour, son authenticité et ses personnages hauts en couleur ne vous laisseront pas indifférents. " L’union fait la force " pourrait être la devise des Berthet ! Lorsqu’un membre de la famille a des problèmes, il peut toujours compter sur le soutien indéfectible de sa famille. Une comédie de 20 épisodes à découvrir sur Auvio et en télévision.

"My Tiny Restaurant" : Cette nouvelle émission culinaire débarque sur Tipik à la rentrée. Vous découvrirez alors qu’ouvrir son restaurant ne dépend pas que d’une passion pour la cuisine seule, il faut également avoir l’âme d’un entrepreneur.

"100% Sport" : Dès le 12 septembre, la grande messe du sport débarque sur Tipik. C’est la référence concernant le sport ! On vous offre en exclu une évolution sur le contenu et une nouvelle case de diffusion sur Tipik ! Co-animé par Jérémie Baise, l’émission se fera dans un format plus court et plus dynamique. On y retrouvera les exploits sportifs du week-end avec des interviews, des histoires sportives et une grande couverture axés sur les sports extrêmes ! "100% Sport" c’est tous les dimanches à 18h30 sur Tipik !