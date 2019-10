Le procès de Marie-Antoinette, dernière Reine de France

Patrick Weber nous plonge au coeur du procès de Marie-Antoinette, grâce au docu-fiction d'Alain Brunard qui nous raconte les derniers jours de celle qui fut la dernière Reine de France. Victime expiatoire d’une Révolution à la dérive, Marie-Antoinette se révèle d’une force et d’une dignité insoupçonnées durant son procès.

1793, l’année où la révolution française bascule dans la Terreur. Entre l’incarcération de Marie-Antoinette à la prison de la Conciergerie et sa mise à mort par la guillotine, se passent 76 jours. Une courte période qui va sceller le destin tragique de la dernière reine de France. Et dont le climax, son procès truqué, se concentre en deux jours et deux nuits d’une intense dramaturgie.

Eclairé par les découvertes récentes de l’historien français Emmanuel de Waresquiel, ce procès est ici raconté au travers de scènes de fiction d’une exceptionnelle qualité. Elles nous plongent dans les sombres arcanes d’une révolution sur le point de sombrer, qui préfigurent les grands procès politiques des régimes totalitaires du XXe siècle. Et dans l’intimité de Marie-Antoinette : une reine, une femme, une mère.

Décryptées par cinq historiens européens, ces scènes vraies des derniers jours d’une reine emblématique se révèlent aussi d’une étrange modernité.

Démocratie, pouvoir de la presse, raison d’Etat et place de la femme dans la société : ces questions-là ne sont pas du passé.

Un docu-fiction étayé par les documents historiques secrets, récemment découverts, à voir le vendredi 19 octobre sur La Une à 22h50 dans "le temps d'une histoire".