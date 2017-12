Le Prince Harry et Meghan Markle : une histoire aux allures de conte de fées

Les deux tourtereaux se sont rencontrés en juillet 2016 pour officialiser leur relation quelques mois plus tard. Ce qui a tout de suite plu au prince c’est l’engagement de Meghan envers les plus démunis, trait de caractère qu’elle partage avec sa mère Diana.

"Harry a été incroyablement séduit par le fait que Meghan soit tellement impliquée dans l’associatif" confie un ami de Meghan dans la presse.

Mais mieux encore, l'actrice ne fait pas partie de son cercle et c'est ce côté "rafraîchissant" qui l'a fait succomber.

Un an plus tard, le couple entame un nouveau chapitre dans son histoire... Ce début de semaine, c'est "enchanté" que le Prince Charles a annoncé les fiançailles de son fils avec Meghan sur le compte Twitter de Clarence House. Dans ce communiqué, on apprend que Harry a fait sa demande dans les règles avec le consentement de la Reine et de la famille de la future épouse.