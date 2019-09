François Mazure propose ce documentaire qui relate l’histoire d’un disque dur informatique remis par un détective privé à la justice. Ce sont près de 200 000 documents qui mettent à nu le secret d’un réseau financier international soupçonné de fraude fiscale opérant depuis 25 ans entre la Belgique, la Suisse et les Emirats Arabes Unis. Le Prince belge Henri de Croÿ et la banquière britannique Géraldine Whittaker sont soupçonnés d'être à la tête de celui-ci...

Parmi le millier de noms apparaissant dans ces listings informatiques, près de 200 Français, principalement des chefs d’entreprises et de riches héritiers et héritières. Ainsi des centaines de millions d’euros auraient échappé au fisc français.

Sont soupçonnés d’être à la tête de ce réseau présumé de fraude, un prince issu d’une des plus anciennes familles aristocratiques d’Europe, Henri de Croÿ et une mystérieuse banquière, Geraldine Whittaker. Cette Britannique respectable a été reçue par la Reine d’Angleterre et décorée de la légion d’honneur par Nicolas Sarkozy. Quel rôle auraient-ils joué, et joueraient-ils encore ? Comment ce cercle très fermé a-t-il évolué pour s’adapter à des législations de plus en plus rigoureuses sur la fraude fiscale ? Où est passé aujourd’hui l’argent ? Désormais des témoins parlent. Grace à leur témoignages et en nous appuyant sur les documents issus du disque dur, nous avons pû mener l’enquête et remonter les fils de la fraude présumée.

"Le Prince et la banquière : enquête sur un club financier très privé" un documentaire de Pascal Henry à voir dans Doc Shot le jeudi 19 septembre à à 22h15.