Le marché de Noël au Château de Merode, près de Düren en Allemagne, le plus belge des marchés de Noël allemands ! Il fait partie des marchés de Noël les plus populaires auprès des Belges notamment grâce à sa proximité géographique.

L’originalité de ce marché de Noël est le retour aux sources de l’Avent en recréant l’atmosphère féerique et authentique des fameux Noëls allemands. Des aubettes de gastronomie, des abris et des feux de bois sont répartis dans le parc pour permettre de se restaurer et de se réchauffer.