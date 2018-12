Le nouveau succès du stand-up belge

On vous fait souvent le portrait d'humoristes belges dont la carrière décole en partant en France.

Alors, depuis quelques années, c'est un nouveau parcours des combattants qui permet aux humoristes de se développer en Belgique.

Le Kings of Comedy Club est un endroit incontournable à Bruxelles pour l'humour belge. Presque tous les humoristes reconnus y sont passés, dont Guillermo Guiz et Alex Vizorek qui sont devenus actionnaires du lieu.

Il y a également la plateforme d'humoristes What The Fun, qui organise des soirées de stand-up dans de nombreux lieux de la capitale ainsi qu'à Louvain-La-Neuve et Waterloo.

