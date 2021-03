Le mythique Salvatore Adamo nous partage ses émotions musicales dans Label

Label pour… laBel… gique, laBel… musique ! Label, c’est l’occasion pour les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles de parler émotions, souvenirs, sensations, expériences. En trois minutes, nos artistes préféré‧e‧s dressent leur playlist phare. Quels sont les morceaux qui ont marqué leur carrière ? Entre confidences et découvertes ; la musique se partage, se vit et se transmet. Voilà déjà soixante années que le chanteur belgo-italien nous ravit de sa musique. Né en Italie en 1943, Adamo arrive en Belgique avec sa famille quatre ans plus tard et s’installe près de Mons. À 17 ans, il participe au concours Radio Luxembourg et remporte la finale à Paris. Là commence sa carrière de chanteur. C’est grâce à Annie Cordy qu’il connaît le succès avec son morceau Sans toi ma mie. S’ensuivent des succès encore populaires aujourd’hui tels que Tombe la neige, C’est ma vie, F comme Femme, Mes mains sur tes hanches.

Adamo, 50 albums, 60 ans de carrière Adamo a toujours adoré chanter en plusieurs langues et enregistre des morceaux dans sa langue natale mais aussi en portugais, turc ou japonais. Depuis le début des années 2000 il se fait plus discret notamment à cause de certains soucis de santé mais il n'oublie pas de contenter ses fans en sortant quelques albums, singles et collaborations inédites. Selon sa maison de disques Universal, Adamo aurait vendu plus de 100 millions de disques dans le monde au cours de sa carrière. Adamo c'est plus de 50 albums (studio en français et langues étrangères) dont le dernier, Si vous saviez…, sorti en 2018.

Impossible d’imaginer cette émission sans accueillir l’un des piliers de la musique en Belgique. C’est donc avec plaisir et beaucoup d’émotions que Salvatore Adamo revient sur les morceaux qui ont marqué sa vie professionnelle et personnelle. La chanson qui vous rappelle votre enfance ? Une chanson douce – Henri Salvadore La chanson d’un artiste de la FWB que vous voudriez mettre en avant ? A nous – Noé Preszow Le morceau qui peut faire décoller une soirée un peu trop calme ? You never can tell – Chuck Berry La chanson qui vous a donné envie de faire de la musique ? Diana – Paul Anka Le meilleur duo ? Tu es mon autre – Lara Fabian & Maurane La chanson que vous écoutez en boucle pour le moment ? Catch and release - Matt Simons

