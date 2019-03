Le meilleur sommelier du monde !

La région bordelaise et les belges, c’est une longue histoire déjà. Les échanges commerciaux entre le port d’Anvers et le port de Bordeaux ont toujours favorisé ces vins sur nos tables. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui se sont aventurés dans la région bordelaise. Jusqu’il y a peu, ils étaient les propriétaires étrangers les plus nombreux dans la région. Nous avons suivi la passion de toute la famille Bonnie, au service ce terroir exceptionnel.