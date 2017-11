Le meilleur de 1992

Elodie de Selys revisite le meilleur de l'année 1992 pour ce divertissement drôle, émouvant et étonnant.

Année marquée par la projection à Cannes de " C'est arrivé près de chez vous " avec Benoit Poelvoorde, par l'ouverture en grande pompe du parc Eurodisney à Marne-la-Vallée et du 1er astronaute belge dans l'espace.

Pierre Deprez nous explique comment sortir d'un véhicule tombé à l'eau, Denise Grey, fatiguée, quitte le plateau de " L'écran témoin ", le Prince Philippe tire plus lentement que son ombre lors du départ d'une course organisée et la jeune Morgane nous représente à l'Eurovision.

Côté musique, on écoute " Le chat " de Pow wow, " Remember the time " de Michael Jackson, " The show must go on " de Queen, " Caroline " de MC Solaar, entre autres.