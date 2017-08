"Le Malade Imaginaire" de Molière joué par la troupe du Théâtre Le Public !

Après les animateurs et journalistes de la RTBF, c'est autour de la troupe du Théâtre Le Public de vous faire découvrir leur version de l’œuvre mythique de Molière, "Le Malade Imaginaire"!

Ce vendredi 25 août, à 22h30 sur la Une, retrouvez Argan, Toinette et tous les autres personnage de cette pièce culte, mise en scène de Patrice Mincke, avec Michel Kacenelenbogen, le directeur du Théâtre Le Public, dans le rôle du Malade Imaginaire.

"Le poumon ! Pas de doute, c’est le poumon ! Si on ose lui prétendre qu’il n’est pas malade, Argan se rebiffe et n’en démord pas : il veut être malade ! Et pour s'assurer qu’il sera toujours soigné et dorloté, il déclare que sa fille épousera un médecin. Point. Il faudra tout le bon sens et l’humour de la servante Toinette pour calmer la folie qui semble s’être emparée du maître; comme si les nombreux lavements que ses médecins lui infligent lui avaient siphonné le cerveau ! Mais il s’agit d’en finir avec les charlatans, prescripteurs de potions magiques et autres clystères subtils qui aveuglent Argan, et de ramener ce grand malade à la raison."