Le Grand Cactus revient ce jeudi 14 septembre pour un 3ème round!

Ce jeudi 14 septembre à 20h35 sur la Deux, le Grand Cactus revient pour une troisième saison détonante et hilarante!

Jérôme de Warzée et Adrien Devyver animeront à nouveau cette saison sous l’œil rieur (et parfois blagueur) du trio infernal Livia Dushkoff, Thierry Luthers et David Jeanmotte.

Pour ce troisième round, une même recette bien épicée : trois sujets d’actualité décodés et remasterisés par la folle équipe, composée de Kody, Kiki l'Innocent, James Deano, Freddy Tougaux, Sarah Grosjean, Bénédicte Philippon, et qui sait, peut-être de petits nouveaux ;-)

Outre le célèbre Micro-Terroir, les (C)actus en vrac, le 1722 et la parodie de l'émission "Jardin et Loisirs", de nouvelles séquences agrémenteront l'émission...

L'équipe vous attend nombreux ce jeudi 14 septembre! Soyez au rendez-vous!