"Le grain de sable": La chronique d’un an de crise sanitaire, à revoir sur Auvio

Le grain de sable dans la machine fait parler le virus du Covid-19, un an après le début de la crise sanitaire. Le titre fait référence à un grain de sable qui fait dérailler une machine entière, lorsque celle-ci n’est pas très fiable. Une analogie illustrée par ce film qui, comme le virus, voyage aux quatre coins de la Planète afin de nous interroger sur les multiples failles, économiques, sociales, environnementales, politiques, révélées par cette crise. Un an plus tard, le temps est venu de faire les analyses et le bilan.

