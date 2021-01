“Le gendre de ma vie” avec Pauline Etienne, la star belge montante

Révélée en 2009 dans Le Bel Âge, la Bruxelloise Pauline Etienne enchaîne les rôles et les récompenses. La comédienne, à l’aise tant au cinéma que dans les séries, nous embarque cette fois-ci dans une comédie française, Le gendre de ma vie. L’histoire d’un père frustré de n’avoir eu que des filles. Pour compenser ce manque, il décide de s’attacher au petit-ami d'Alexia, jouée par Pauline, qu’il considère comme le gendre idéal. Alexia n'est alors pas au bout de ses peines.

Pauline Etienne grandit à Ixelles et se passionne très tôt pour la comédie et la musique. Adolescente, elle prend goût au théâtre et c’est là que tout commence... En 2008, elle est repérée par Joachim Lafosse qui lui confie son premier rôle au cinéma avec Elève Libre. Mais c’est son interprétation d’une jeune orpheline dans le Le Bel Âge, un an plus tard, qui fut sa consécration.

Aujourd’hui, à 31 ans, Pauline a déjà été primée à plusieurs reprises. Elle remporte, entre autres, trois Magritte dont celui de meilleure actrice pour Tokyo Fiancée, l’adaptation du livre Ni d’Ève d’Adam d’Amélie Nothomb, où elle interprète le rôle d’Amélie Nothomb. L’actrice est aussi nominée deux fois au César pour le meilleur espoir féminin en 2010 avec Qu’un seul tienne et les autres suivront et en 2014, pour le meilleur espoir féminin avec La Religieuse. Après ces triomphes salués par les professionnels du cinéma, Pauline ne quitte plus le grand écran...