Le duo belge Delta est l'invité de Label

Label pour… laBel… gique, laBel… musique ! Label, c’est l’occasion pour les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles de parler émotions, souvenirs, sensations, expériences. En trois minutes, nos artistes préféré.e.s dressent leur playlist phare. Quels sont les morceaux qui ont marqué leur carrière ? Entre confidences et découvertes ; la musique se partage, se vit et se transmet.

L’un ne va pas sans l’autre. Depuis 2010, Benoît et Julien unissent leur voix et forment le groupe pop Delta. D’abord fans des morceaux en anglais, les deux amis passent rapidement au français, leur langue natale. Depuis plus de dix ans, Delta réjouit son public de morceaux enjoués et dansants. "Ce nom, c’est le fait de la convergence, cette notion que tout passe dans une sorte de filtre. Toutes nos influences glissent dans un entonnoir et convergent vers le même point", raconte les Bruxellois quand on leur demande la genèse du duo.