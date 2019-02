Le couturier Karl Lagerfeld est décédé à l'âge de 85 ans

Son absence du dernier défilé de haute couture de la griffe, le 22 janvier, avait nourri les spéculations sur son état de santé.

Celui que l'on surnommait le "Kaiser" ou "King Karl" était né à Hambourg en 1933 et avait fait ses débuts chez Balmain puis Patou et Chloé, avant de rejoindre la griffe italienne Fendi, en 1965 et enfin Chanel, en 1983.

Ce seront ses années passées au sein de la maison de la rue Cambon qui resteront dans l'histoire de la mode française et qui marqueront les esprits.

Recruté par les frères Wertheimer - propriétaires de Chanel - comme option de la dernière chance pour une marque en perte de vitesse, la réussite de Karl Lagerfeld ira très au-delà de leurs espérances.

Imprégné de l'histoire de la maison, le couturier parvint à profondément moderniser l'allure de la griffe tout en préservant ses emblèmes: tailleur en tweed, perles et sac matelassé flanqué des deux "C" entrecroisés.

Grâce à lui, Chanel s'est hissé sur le podium des plus grandes marques de luxe mondiales aux côtés de Louis Vuitton, propriété de LVMH.

La succession de Karl Lagerfeld constitue un enjeu majeur pour Chanel, qui n'a jusqu'ici rien dévoilé de ses choix. Le nom de Virginie Viard, bras droit du couturier, a maintes fois circulé dans les milieux de la mode.